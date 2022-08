Lors du media day, Naomi Osaka en a profité pour exprimer son admi­ra­tion pour Serena Williams, qui va jouer l’ul­time tournoi de sa carrière à l’US Open. Si elle en a l’oc­ca­sion, la Japonaise ira voir jouer celle qu’elle consi­dère comme la GOAT. Elle était déjà présente en tribunes pour observer la reine, à Toronto et à Cincinnati.

« Je pense que son héri­tage est telle­ment vaste qu’on ne peut même pas le décrire avec des mots. Elle a changé le sport. Elle a intro­duit des gens qui n’avaient jamais entendu parler du tennis dans ce sport. Je pense que je suis un produit de ce qu’elle a fait. Je ne serais pas là sans Serena, Venus, toute sa famille. Je suis très recon­nais­sante. Je pense honnê­te­ment qu’elle est la plus grande force dans le sport. Je ne cherche pas à mini­miser ce qu’ont fait Federer ou Nadal. Je pense simple­ment qu’elle est la plus grande qui exis­tera jamais dans ce sport. C’est un honneur de la regarder jouer. Je me souviens avoir vu une inter­view où elle disait qu’elle ne le dirait à personne quand elle pren­drait sa retraite. J’avais vrai­ment peur. Je me disais « mince, quand est‐ce qu’elle va jouer pour la dernière fois’ ? Le fait de la voir l’an­noncer et de laisser les gens appré­cier son héri­tage est vrai­ment cool », a déclaré l’ex‐numéro 1 mondial en confé­rence de presse.