Après sa victoire en deux sets au 1er tour contre Marie Bouzkova (6–4, 6–1), Naomi Osaka a encore répondu à certaines critiques. Notamment celles l’ac­cu­sant de poser en Une de plusieurs maga­zines alors qu’elle insiste régu­liè­re­ment sa timi­dité, en parti­cu­lier devant les jour­na­listes. D’abord, la Japonaise a confié beau­coup aimer les maga­zines de mode.

« En tant que joueur de tennis, vous n’avez pas vrai­ment la chance de vous habiller et de faire des tour­nages comme ça. J’aime apprendre de ces expé­riences car géné­ra­le­ment, lorsque vous faites Vogue ou quelque chose du genre, vous pouvez rencon­trer le desi­gner ou le direc­teur de la maison. C’est une expé­rience cool », a expliqué la 3e joueuse mondiale, avant d’in­sister sur la diffé­rence de ces exercices.

« Les confé­rence de presse par visio sont vrai­ment diffi­ciles pour moi parce que j’aime voir les expres­sions des gens, surtout quand quel­qu’un que je ne connais pas se joint à un Zoom et que j’ai l’im­pres­sion qu’il me donne une mauvaise énergie. Poser pour des Unes de maga­zine et se rendre à des confé­rences de presse sont deux choses complè­te­ment différentes. »