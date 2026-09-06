Naomi Osaka peut parfois se montrer parti­cu­liè­re­ment dure envers elle‐même, et ce fut encore le cas cette nuit à l’US Open.

Alors qu’elle venait pour­tant de se quali­fier pour les huitièmes de finale après une bataille en trois manches face à Elise Mertens (6−3, 3–6, 7–5), la Japonaise était loin d’être satis­faite de sa prestation.

Lors de son inter­view sur le court, Osaka a ainsi tenu à s’ex­cuser pour son atti­tude, recon­nais­sant avoir été parti­cu­liè­re­ment néga­tive envers elle‐même en raison d’un niveau de jeu qu’elle jugeait insuffisant.

Et consciente d’être un modèle pour de nombreux jeunes fans qui la regardent, l’an­cienne numéro 1 mondiale a tenu à leur adresser un message particulier.

🗣 « Honestamente, no sentí que jugué increíble, y real­mente me estaba depri­miendo, como que era muy nega­tiva conmigo misma, así que lo siento mucho por mi compor­ta­miento. Para los pequeños que están viendo, lo siento mucho ».



— Naomi Osaka pic.twitter.com/1cckfDG5EF https://t.co/H8XPwfhCDi — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 6, 2026

« Honnêtement, je n’ai pas eu l’im­pres­sion de jouer incroya­ble­ment bien, et ça me dépri­mait vrai­ment. J’étais très néga­tive envers moi‐même, alors je suis vrai­ment désolée pour mon compor­te­ment. Pour les petits qui regardent, je suis vrai­ment désolée » a déclaré Naomi Osaka.