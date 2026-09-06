Naomi Osaka peut parfois se montrer particulièrement dure envers elle‐même, et ce fut encore le cas cette nuit à l’US Open.
Alors qu’elle venait pourtant de se qualifier pour les huitièmes de finale après une bataille en trois manches face à Elise Mertens (6−3, 3–6, 7–5), la Japonaise était loin d’être satisfaite de sa prestation.
Lors de son interview sur le court, Osaka a ainsi tenu à s’excuser pour son attitude, reconnaissant avoir été particulièrement négative envers elle‐même en raison d’un niveau de jeu qu’elle jugeait insuffisant.
Et consciente d’être un modèle pour de nombreux jeunes fans qui la regardent, l’ancienne numéro 1 mondiale a tenu à leur adresser un message particulier.
« Honnêtement, je n’ai pas eu l’impression de jouer incroyablement bien, et ça me déprimait vraiment. J’étais très négative envers moi‐même, alors je suis vraiment désolée pour mon comportement. Pour les petits qui regardent, je suis vraiment désolée » a déclaré Naomi Osaka.
Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 10:10