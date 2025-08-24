Lors du tournoi de double mixte de l’US Open, Naomi Osaka a eu l’oc­ca­sion de partager le court avec Gaël Monfils. Si la paire n’est pas allée très loin, s’in­cli­nant dès son entrée en lice, la bonne humeur était au rendez‐vous.

La quadruple cham­pionne en Grand Chelem avait pris le temps de remer­cier « LaMonf » sur Instagram. En confé­rence de presse, la Japonaise a dit tout le bien qu’elle pensait du 50e joueur mondial.

« C’est mon GOAT, il est super gentil. Il est exac­te­ment comme je l’ima­gi­nais quand je le voyais me dire sans cesse « Bien vu » ou « Continue comme ça ». Il est adorable. On parlait de nos enfants. Je plai­san­tais en disant qu’on formait l’équipe des parents, car on a tous les deux des filles. Il disait qu’elles devraient aller jouer ensemble, ce que j’ai trouvé super mignon. C’est assez inté­res­sant. Je ne pense pas qu’il se rende compte à quel point il est impor­tant pour les joueuses de tennis comme moi, car à l’époque où le Miami Open s’ap­pe­lait encore le Sony Ericsson Open, j’al­lais litté­ra­le­ment, quand j’avais 10, 12, 13 ans, le voir jouer avec Tsonga. Je me souviens très bien être assise là, sous la chaleur, à attendre que son match commence. Donc, jouer avec lui était vrai­ment cool », a‑t‐elle précisé, dans des propos relayés par Sportskeeda.