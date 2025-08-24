Lors du tournoi de double mixte de l’US Open, Naomi Osaka a eu l’occasion de partager le court avec Gaël Monfils. Si la paire n’est pas allée très loin, s’inclinant dès son entrée en lice, la bonne humeur était au rendez‐vous.
La quadruple championne en Grand Chelem avait pris le temps de remercier « LaMonf » sur Instagram. En conférence de presse, la Japonaise a dit tout le bien qu’elle pensait du 50e joueur mondial.
« C’est mon GOAT, il est super gentil. Il est exactement comme je l’imaginais quand je le voyais me dire sans cesse « Bien vu » ou « Continue comme ça ». Il est adorable. On parlait de nos enfants. Je plaisantais en disant qu’on formait l’équipe des parents, car on a tous les deux des filles. Il disait qu’elles devraient aller jouer ensemble, ce que j’ai trouvé super mignon. C’est assez intéressant. Je ne pense pas qu’il se rende compte à quel point il est important pour les joueuses de tennis comme moi, car à l’époque où le Miami Open s’appelait encore le Sony Ericsson Open, j’allais littéralement, quand j’avais 10, 12, 13 ans, le voir jouer avec Tsonga. Je me souviens très bien être assise là, sous la chaleur, à attendre que son match commence. Donc, jouer avec lui était vraiment cool », a‑t‐elle précisé, dans des propos relayés par Sportskeeda.
