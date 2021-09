Aperçu à Wimbledon où il avait fait trem­bler le local Andy Murray en cinq sets au deuxième tour, l’éton­nant Oscar Otte, issu des quali­fi­ca­tions comme à Londres, s’est qualifié pour les huitièmes de finale après un match globa­le­ment maitrisé face au vétéran italien Andreas Seppi : 6–3, 6–4, 2–6, 7–5, en 2h30 de jeu.

Déjà tombeur de Lorenzo Sonego et Denis Kudla, l’Allemand de 28 ans est en train de s’af­firmer de plus en plus comme un joueur extrè­me­ment solide grâce notam­ment à une première balle au service redoutable.

S’il devra réaliser un exploit face à Matteo Berrettini pour une place en quarts de finale, il n’est pas osé de dire que l’ac­tuel 144e mondial a déjà réussi son tournoi, lui qui a remporté plus de matchs en Grand Chelem (5) que sur le circuit ATP (3). Stupéfiant.