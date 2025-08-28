On en sait plus sur la nature de la discus­sion entre Ostapenko et Towsend. En fait, la jouese lettone a reproché à l’Américaine de s’être mal comportée sur le court notam­ment en cher­chanr systé­méi­que­ment l’appui du public. Or, quand celui‐ci est déchainé et soutient un compa­triote, la rencontre peut vite dérapée.

« En fait, tu n’as aucune éduca­tion » a lâché Jelena comme pour dire que l’at­ti­tude de son adverd­saire n’était pas accep­table sur un court de tennis et encore moins dans un tournoi du Grand Chelem.

Aussitôt que ces propos ont été connus et publiés, Jelena a été auto­ma­tique accusé de racisme et son compte insta­gram a exposé sous la charge de messages haineux.