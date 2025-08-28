On en sait plus sur la nature de la discussion entre Ostapenko et Towsend. En fait, la jouese lettone a reproché à l’Américaine de s’être mal comportée sur le court notamment en cherchanr systéméiquement l’appui du public. Or, quand celui‐ci est déchainé et soutient un compatriote, la rencontre peut vite dérapée.
« En fait, tu n’as aucune éducation » a lâché Jelena comme pour dire que l’attitude de son adverdsaire n’était pas acceptable sur un court de tennis et encore moins dans un tournoi du Grand Chelem.
Aussitôt que ces propos ont été connus et publiés, Jelena a été automatique accusé de racisme et son compte instagram a exposé sous la charge de messages haineux.
Publié le jeudi 28 août 2025 à 08:30