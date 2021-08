Auteur d’un nouveau gros déra­page pendant son match, Benoit Paire était en revanche plutôt calme et lucide après sa défaite contre Dusan Lajovic. Le Français a retrouvé la confiance et du plaisir aux Etats‐Unis mais il a peut‐être un peu trop joué avant l’US Open, où il sort au 1er tour.

« Je suis arrivé ici un peu fatigué. À Winston‐Salem, j’ai joué deux fois à 15 heures en plein cagnard, ça m’a beau­coup épuisé. Je n’ai pas pu vrai­ment me reposer. Depuis que je suis là, je suis un peu plus lourd, un peu plus lent. La surface est très rapide, ça fait la diffé­rence. C’est dommage. J’avais moins d’énergie et de jus que sur les tour­nois précé­dents. Je suis là depuis six semaines, ce n’est pas facile. Ça restera une bonne tournée, c’est positif, je rejoue bien au tennis, j’ai repris un peu de plaisir. Maintenant, j’ai hâte de me reposer. J’en ai besoin », a expliqué Benoit Paire dans des paroles rappor­tées par L’Equipe.