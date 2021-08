Benoît Paire serait‐il de mauvaise foi ? C’est bien possible après les récents propos de l’Avignonnais sur son compte Twitter.

Auteur d’un gros déra­page ce lundi soir au premier tour de l’US Open en insul­tant copieu­se­ment un spec­ta­teur qui semblait parler pendant l’échange, Benoît s’est défendu ce mardi en invo­quant des insultes à lui‐même…

« Alala ces micros, juste une chose, je me parlais a moi‐même et je me dis pas que des belles choses dans ma tête, c’est vrai alors désolé pour ces propos j’avais telle­ment envie de bien faire que j en ai perdu mon sang froid mais juste une chose en AUCUN cas je parlais au spec­ta­teur ! », a assuré le 49e mondial qui aura quand même bien dû mal à convaincre son audi­toire tant la vidéo de l’in­ci­dent ne permet quasi­ment aucun doute.