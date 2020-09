Benoît Paire libéré ! C’est ce mardi 8 septembre que prenait officiellement fin la quarantaine de Benoît Paire. Son test positif au COVID-19 le 30 août dernier a semé une sacrée pagaille dans le clan tricolore et au sein même de l’US Open. L’Avignonnais est arrivé à Paris il y a quelques heures, et son retour a été salué avec une pointe d’humour et d’amertume par son « pote » Édouard Roger-Vasselin, toujours bloqué dans son hôtel new-yorkais jusqu’au 11 septembre avec plusieurs autres de ses collègues dont Grégoire Barrere, Richard Gasquet, Adrian Mannarino ou encore Kristina Mladenovic. La vidéo postée en dit long sur l’état d’esprit des « derniers bloqués ».