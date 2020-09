Au cours d’un live Instagram avec notamment Richard Gasquet, Benoît Paire à donner des nouvelles à ses « followers ». Cloitré dans sa chambre depuis son test positif au COVID-19, l’Avignonnais semble plutôt bien vivre cette situation même si le temps commence à être long. Il va être autorisé à quitter sa chambre normalement dès mardi prochain où il pourra rejoindre l’Europe et la France.

« La première diagonale de coup droit elle va être dure à gérer, je sais que t’es un connaisseur du coup droit » – Gasquet

« Je suis en quarantaine jusqu’à mardi, il me reste six jours. Six jours de Fornite et de Fifa (jeux vidéos), je progresse, mais physiquement je régresse, » a lancé Paire dans un éclat de rire avant que Gasquet ne plaisante de la situation. La première diagonale de coup droit elle va être dure à gérer, je sais que t’es un connaisseur du coup droit. En tout cas on pense à toi, on ne t’oublie pas ».

le 23e mondial est ensuite revenu sur sa déception de ne pas faire l’US Open tout en révélant qu’il avait été testé négatif au COVID-19 il y a deux jours : « Je suis évidemment très frustré de pas faire l’US Open mais ce sont les règles. Je n’ai pas le droit de sortir de ma chambre, les fenêtres sont condamnées, je vais prendre mon mal en patience. J’ai d’ailleurs été testé négatif sur le dernier test il y a deux jours mais je dois en faire à nouveau, je me sens très bien, je n’ai vraiment aucun symptôme. »