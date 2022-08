Lors de sa confé­rence de presse dans les propos recueillis par nos confrères de l’Equipe, Benoit Paire a encore exprimé son malaise quand il se retrouve sur un tournoi. On comprend donc mal pour­quoi il continue. Maintenant qu’il est 173ème, tout va changer car le confort des tour­nois du tour ne sera plus présent sur le circuit chal­lenger. En ce qui concerne les épreuves du Grand Chelem, là encore, pour revenir le chemin risque d’être très très long.

« Je ne dis pas que c’est la dernière fois qu’on me voit en Grand Chelem. Si je retrouve la moti­va­tion et l’envie, je pense que le tennis est toujours présent. À l’en­traî­ne­ment, je me sens très bien. Si la tête veut bien revenir, ça reviendra très vite. Par contre si la tête me dit « Tu as assez joué, ça fait treize ans que tu es le circuit, je n’ar­rive pas à donner plus », c’est elle qui décide, pas mon corps. Je ne dis pas que c’est fini, mais dans ces condi­tions, c’est diffi­cile de se projeter. C’est une satu­ra­tion. Si la tête revient, je sais que je serai un bon joueur de tennis. »