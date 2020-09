On peut comprendre qu’il existe aujourd’hui une vraie tension à l’US Open, notamment dans la chambre d’un certain Benoit Paire qui tourne en rond comme un lion dans une cage.

A la sortie de sa victoire face à Dan Evans, Corentin Moutet a donc été interrogé par les médias et il a eu cette réponse un peu « touchy » : « J’avais très envie de gagner, peut-être trop. J’ai beaucoup travaillé récemment, avec mon préparateur physique, qui est en Croatie. La bulle ? Ca va, je suis plutôt solitaire. En tournoi, je ne joue pas trop aux cartes, je suis concentré sur mon tennis. »

Il en fallait pas plus pour que Benoit Paire sorte de son silence. Quelques minutes plus tard Corentin Moutet qui a son caractère ne se laissait pas faire : « Si tu avais lu mon itw et pas comme la majorité des gens un tweet qui retranscris des phrases prononcés dans le désordre, tu verrais que je vous défend plus que je vous attaque. Si tu as un truc à me dire sinon t’as mon numéro, ça buzzera moins mais c’est plus facile pour parler ».

IL FAUT FAIRE ATTENTION À CE QU’ON DIT CORENTIN ❗️❗️ JE VAIS METTRE ÇA SUR LE COMPTE DE SON IMMATURITÉ ✔️ https://t.co/Uw3f468NKw — paire benoit (@benoitpaire) September 4, 2020