Et si Adriano Panatta avait joué un rôle majeur mais secret dans la carrière de Matteo Berrettini ? C’est tout cas ce que le vain­queur de Roland‐Garros en 1976 raconte à L’Equipe, à travers une anec­dote en 2014, lorsque Matteo Berrettini venait d’ob­tenir la majorité.

« Je l’ai vu quand il avait 18 ans, en 2014. dans un club à Rome. Je l’ai vu jouer de loin, je me suis approché, je l’ai regardé trois minutes. Et je suis allé voir son entraî­neur, Vincenzo Santopadre, que je connais très bien depuis qu’il est gamin. Je lui ai demandé qui était ce garçon et je lui ai dit : « Il va devenir très fort ». Il m’a répondu : « On espère mais, pour sa famille, parti­cu­liè­re­ment sa mère, les études sont très impor­tantes. Ce n’est pas sûr qu’il devienne profes­sionnel ». J’ai demandé où étaient ses parents et il me les a montrés. Je suis allé leur dire bonjour, ils m’ont logi­que­ment reconnu, et je leur ai dit : « J’ai un grand respect pour vos déci­sions. Sachez simple­ment que votre fils a toutes les carac­té­ris­tiques pour devenir un grand joueur. C’est évidem­ment votre choix. Bonne journée ! » Ils ont pris les bonnes déci­sions, ils l’ont laissé passer pro. Et on voit les résul­tats ! », a confié le dernier joueur italien vain­queur d’un tournoi du Grand Chelem au quoti­dien sportif national.