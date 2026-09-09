Si le quart de finale de l’US Open entre Carlos Alcaraz et Ben Shelton a logiquement emballé les fans et les observateurs, il en a également énervé certains.
Non pas à cause des protagonistes ou de leur niveau de jeu mais bien à cause de la programmation du Grand Chelem new‐yorkais. Car terminer un match de cette importance à 3h30 du matin ne semble pas vraiment raisonnable. C’est en tout cas l’avis de l’ancien joueur italien, Paolo Bertolucci.
Hanno deciso di uccidere il tennis. Oltre 4 ore di partita che termina alle 3.30 di mattina. Poi si disperano per le assenze causa infortuni. Vergogna!!!— paolo bertolucci (@paolobertolucci) September 9, 2026
« Ils ont décidé de tuer le tennis. Plus de 4 heures de match qui se termine à 3 h 30 du matin. Et ensuite, ils se lamentent sur les absences dues aux blessures. C’est une honte ! »
Publié le mercredi 9 septembre 2026 à 14:44