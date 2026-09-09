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Paolo Bertolucci pendant le match entre Alcaraz et Shelton : « Ils ont décidé de tuer le tennis. C’est une honte »

Par
Thomas S
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Si le quart de finale de l’US Open entre Carlos Alcaraz et Ben Shelton a logi­que­ment emballé les fans et les obser­va­teurs, il en a égale­ment énervé certains.

Non pas à cause des prota­go­nistes ou de leur niveau de jeu mais bien à cause de la program­ma­tion du Grand Chelem new‐yorkais. Car terminer un match de cette impor­tance à 3h30 du matin ne semble pas vrai­ment raison­nable. C’est en tout cas l’avis de l’an­cien joueur italien, Paolo Bertolucci. 

« Ils ont décidé de tuer le tennis. Plus de 4 heures de match qui se termine à 3 h 30 du matin. Et ensuite, ils se lamentent sur les absences dues aux bles­sures. C’est une honte ! »

Publié le mercredi 9 septembre 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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