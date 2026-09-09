Si le quart de finale de l’US Open entre Carlos Alcaraz et Ben Shelton a logi­que­ment emballé les fans et les obser­va­teurs, il en a égale­ment énervé certains.

Non pas à cause des prota­go­nistes ou de leur niveau de jeu mais bien à cause de la program­ma­tion du Grand Chelem new‐yorkais. Car terminer un match de cette impor­tance à 3h30 du matin ne semble pas vrai­ment raison­nable. C’est en tout cas l’avis de l’an­cien joueur italien, Paolo Bertolucci.

Hanno deciso di ucci­dere il tennis. Oltre 4 ore di partita che termina alle 3.30 di mattina. Poi si dispe­rano per le assenze causa infor­tuni. Vergogna!!! — paolo berto­lucci (@paolobertolucci) September 9, 2026

« Ils ont décidé de tuer le tennis. Plus de 4 heures de match qui se termine à 3 h 30 du matin. Et ensuite, ils se lamentent sur les absences dues aux bles­sures. C’est une honte ! »