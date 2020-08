C’est la mauvaise nouvelle de ce vendredi dans le clan tricolore. Victime d’une douleur costale depuis son titre glané à Palerme, Fiona Ferro ne sera pas du séjour à New-York pour le tournoi de Cincinnati et l’US Open. Un coup dur pour la 44e mondiale qui sentait bien la balle et jouait avec une grande confiance. C’est par un petit communiqué que la jeune française a exprimé ses regrets de renoncer à un tel tournoi mais c’est selon elle, la meilleure décision à prendre : « C’est évidemment une déception de devoir renoncer à un tournoi du Grand Chelem. J’étais en plus dans une excellente dynamique, mais je sais que c’est la décision la plus raisonnable à prendre. C’est un contretemps frustrant mais il faut faire avec et utiliser au mieux les semaines qui viennent.”