Apostrophé sur les réseaux sociaux, Pascal Maria s’est exprimé sur la sanction infligée à Novak Djokovic.

Selon lui, il n’y a pas de débat possible, et donc pas de polémique : « Je ne sais pas si j’étais le meilleur arbitre Français mais ce que je suis certain c’est que la disqualification est justifiée et sans appel »

Cet avis se rajoute aux précédents même si l’ancien arbitre a effacé son tweet depuis.