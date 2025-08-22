AccueilUS OpenPatrick McEnroe sur Novak Djokovic : "Je pense qu'il n'a plus beaucoup...
Patrick McEnroe sur Novak Djokovic : « Je pense qu’il n’a plus beau­coup de temps pour gagner »

Henri Dupont
Par Henri Dupont

Novak Djokovic est encore au centre de toutes les discus­sions pour cet US Open 2025.

Des ques­tions se posent concer­nant son état physique, sa compé­ti­ti­vité, son âge et la possi­bi­lité qu’il remporte à nouveau un Grand Chelem, ce qui semble être son dernier objectif avant la fin de sa carrière.

Patrick McEnroe, consul­tant pour ESPN durant la quin­zaine du dernier Grand Chelem de la saison, s’est exprimé sur le cas Novak, dans des propos relayés par Ubi Tennis :

« Je pense que Novak a défi­ni­ti­ve­ment besoin d’un peu d’aide pour gagner l’US Open. La ques­tion plus impor­tante à se poser d’ici la fin de ce tournoi est : reviendra‐t‐il ? Sera‐t‐il de retour ? Parce que j’ai mes doutes. Je ne pense pas qu’il le sache. Je n’ai aucune infor­ma­tion privi­lé­giée. Ce que je sais, c’est qu’il ne conti­nuera pas à jouer s’il ne pense pas pouvoir gagner. Et je pense que le temps lui est compté pour y parvenir. »

Reste désor­mais à savoir si l’édition 2025 donnera raison ou non à l’Américain.

Tout dépendra du parcours de « Nole », qui restera malgré tout le plus grand joueur de ce sport, qu’il en soit à 24 ou 25 titres de Grand Chelem.

Publié le vendredi 22 août 2025 à 12:15

