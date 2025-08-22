Novak Djokovic est encore au centre de toutes les discussions pour cet US Open 2025.
Des questions se posent concernant son état physique, sa compétitivité, son âge et la possibilité qu’il remporte à nouveau un Grand Chelem, ce qui semble être son dernier objectif avant la fin de sa carrière.
Patrick McEnroe, consultant pour ESPN durant la quinzaine du dernier Grand Chelem de la saison, s’est exprimé sur le cas Novak, dans des propos relayés par Ubi Tennis :
« Je pense que Novak a définitivement besoin d’un peu d’aide pour gagner l’US Open. La question plus importante à se poser d’ici la fin de ce tournoi est : reviendra‐t‐il ? Sera‐t‐il de retour ? Parce que j’ai mes doutes. Je ne pense pas qu’il le sache. Je n’ai aucune information privilégiée. Ce que je sais, c’est qu’il ne continuera pas à jouer s’il ne pense pas pouvoir gagner. Et je pense que le temps lui est compté pour y parvenir. »
Reste désormais à savoir si l’édition 2025 donnera raison ou non à l’Américain.
Tout dépendra du parcours de « Nole », qui restera malgré tout le plus grand joueur de ce sport, qu’il en soit à 24 ou 25 titres de Grand Chelem.
Publié le vendredi 22 août 2025 à 12:15