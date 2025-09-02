Quand récemment Patrick Mouratoglou et Naomi Osaka ont décidé de se séparer, le coach tricolore avait publié un message de remerciements tout en précisant que pour lui le plus dur était fait, que sa joueuse était à nouveau prête pour réaliser des exploits.
Patrick Mouratoglou on split with Naomi Osaka :— TENNISCentel (@TennisCentel) July 28, 2025
« We would’ve won the US Open together, such a shame. » pic.twitter.com/VCZLk4TcOU
Qualifiée en quart de finale face à Muchova en ayant étrillé Coco Gauff, il semble bien que Patrick ait vu juste. Rapide, précise et souriante, Naomi semble revivre comme quoi une séparation réalisée dans de bonnes conditions peut permette un vrai rebond.
Reste à savoir maintenant si la Japonaise aura encore des ressources pour aller plus loin. Son dernier titre en Grand Chelem date un peu, c’était en 2021 à l’Open d’Australie, c’tait son 4ème succès dans les oturnosi majeurs avant une vraie traversée du désert.
