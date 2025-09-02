Quand récem­ment Patrick Mouratoglou et Naomi Osaka ont décidé de se séparer, le coach trico­lore avait publié un message de remer­cie­ments tout en préci­sant que pour lui le plus dur était fait, que sa joueuse était à nouveau prête pour réaliser des exploits.

Patrick Mouratoglou on split with Naomi Osaka :



« We would’ve won the US Open toge­ther, such a shame. » pic.twitter.com/VCZLk4TcOU — TENNISCentel (@TennisCentel) July 28, 2025

Qualifiée en quart de finale face à Muchova en ayant étrillé Coco Gauff, il semble bien que Patrick ait vu juste. Rapide, précise et souriante, Naomi semble revivre comme quoi une sépa­ra­tion réalisée dans de bonnes condi­tions peut permette un vrai rebond.

Reste à savoir main­te­nant si la Japonaise aura encore des ressources pour aller plus loin. Son dernier titre en Grand Chelem date un peu, c’était en 2021 à l’Open d’Australie, c’tait son 4ème succès dans les otur­nosi majeurs avant une vraie traversée du désert.