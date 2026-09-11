Tombeur en cinq sets de Carlos Alcaraz en quarts de finale de l’US Open (6–7[5], 6–1, 6–3, 1–6, 7–6[7]), Ben Shelton n’est plus qu’à deux matchs de succéder à Andy Roddick, dernier homme américain titré en Grand Chelem (US Open 2003).
Il affrontera pour une place en finale un autre joueur avec le même rêve, son compatriote et ami Frances Tiafoe.
Avant ce duel 100% américain très attendu, Patrick Mouratoglou a souligné la particularité de Ben Shelton qui le rend difficile à affronter.
« Il fait peur, il gueule, il déstabilise avec cette aptitude à pouvoir faire des coups gagnants à n’importe quel moment sur un circuit où beaucoup ont des schémas de jeu plus cohérent », a constaté le coach français, interrogé par L’Equipe.
Publié le vendredi 11 septembre 2026 à 12:17