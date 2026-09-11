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Patrick Mouratoglou : « Ben Shelton fait peur. Il gueule et désta­bi­lise avec cette apti­tude à pouvoir faire des coups gagnants à n’im­porte quel moment »

Par
Baptiste Mulatier
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Tombeur en cinq sets de Carlos Alcaraz en quarts de finale de l’US Open (6–7[5], 6–1, 6–3, 1–6, 7–6[7]), Ben Shelton n’est plus qu’à deux matchs de succéder à Andy Roddick, dernier homme améri­cain titré en Grand Chelem (US Open 2003). 

Il affron­tera pour une place en finale un autre joueur avec le même rêve, son compa­triote et ami Frances Tiafoe. 

Avant ce duel 100% améri­cain très attendu, Patrick Mouratoglou a souligné la parti­cu­la­rité de Ben Shelton qui le rend diffi­cile à affronter. 

« Il fait peur, il gueule, il désta­bi­lise avec cette apti­tude à pouvoir faire des coups gagnants à n’im­porte quel moment sur un circuit où beau­coup ont des schémas de jeu plus cohé­rent », a constaté le coach fran­çais, inter­rogé par L’Equipe.

Publié le vendredi 11 septembre 2026 à 12:17

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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