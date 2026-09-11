Tombeur en cinq sets de Carlos Alcaraz en quarts de finale de l’US Open (6–7[5], 6–1, 6–3, 1–6, 7–6[7]), Ben Shelton n’est plus qu’à deux matchs de succéder à Andy Roddick, dernier homme améri­cain titré en Grand Chelem (US Open 2003).

Il affron­tera pour une place en finale un autre joueur avec le même rêve, son compa­triote et ami Frances Tiafoe.

Avant ce duel 100% améri­cain très attendu, Patrick Mouratoglou a souligné la parti­cu­la­rité de Ben Shelton qui le rend diffi­cile à affronter.

« Il fait peur, il gueule, il désta­bi­lise avec cette apti­tude à pouvoir faire des coups gagnants à n’im­porte quel moment sur un circuit où beau­coup ont des schémas de jeu plus cohé­rent », a constaté le coach fran­çais, inter­rogé par L’Equipe.