Titré pour la deuxième fois en Grand Chelem, après sa victoire en finale de l’US Open contre Ben Shelton, Alexander Zverev aura réalisé un cru 2026 de très bonne facture. Malgré tout, certains fans trouvent des choses à redire sur les deux Majeurs remportés par l’Allemand, l’ab­sence d’un match réfé­rence contre Carlos Alcaraz ou Jannik Sinner lors de ses campagnes victo­rieuse, notamment.

Patrick Mouratoglou n’est pas de cet avis. Pour l’an­cien entraî­neur de Serena Williams, un tableau décimé n’est pas forcé­ment gage de triomphe. Il s’agit aussi d’être capable de saisir cette oppor­tu­nité quand elle se présente, ce que le natif de Hambourg a parfai­te­ment réussi. Le Français en profite sur Instagram pour louer l’éthique de travail du numéro deux mondial.

« Zverev a remporté son premier Grand Chelem à 29 ans. Certains diront que Zverev n’a eu à battre ni Alcaraz ni Sinner pour remporter ses deux titres du Grand Chelem, ce qui est vrai. Mais quand une oppor­tu­nité se présente, ceux qui y croient, ceux qui conti­nuent à travailler et à y croire, saisissent cette oppor­tu­nité. Pendant neuf ans, il s’est heurté à un mur, je ne sais pas combien de fois, mais il n’a jamais cessé de croire qu’il y arri­ve­rait. À 29 ans, il a remporté son premier Grand Chelem. Puis il a disputé une finale, et ensuite il en a remporté un deuxième. Et c’est énorme. L’éthique de travail de ce joueur est incroyable. Ça me rappelle Stan Wawrinka. Stan était dans la même situa­tion. Il faisait partie de la géné­ra­tion de Djokovic, Nadal et Federer. Pendant de nombreuses années, il n’y arri­vait pas. Il n’arrivait pas à remporter un Grand Chelem. Et à 29 ans, il a remporté son premier. Puis son deuxième. Puis son troi­sième.

C’est donc un peu le même genre de situation ».