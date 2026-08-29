Invité à se prononcer sur les chances de chaque joueur du Top 10 mondial de remporter l’édi­tion 2026 de l’US Open, Patrick Mouratoglou s’est montré plus scep­tique qu’à l’ac­cou­tumée concer­nant Novak Djokovic.

Selon l’en­traî­neur fran­çais, le manque de rythme du Serbe combiné à son élimi­na­tion dès son entrée en lice sur le Masters 1000 de Cincinnati sont loin d’être rassurants.

« Djokovic, c’est un grand joueur. Il est capable de tout. On ne sait jamais. Mais ses résul­tats cette année, et surtout pendant la tournée améri­caine, où il a une nouvelle fois été éliminé dès le premier tour d’un Masters 1000, ne consti­tuent pas la meilleure façon de débuter un tournoi du Grand Chelem. »