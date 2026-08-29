Invité à se prononcer sur les chances de chaque joueur du Top 10 mondial de remporter l’édition 2026 de l’US Open, Patrick Mouratoglou s’est montré plus sceptique qu’à l’accoutumée concernant Novak Djokovic.
Selon l’entraîneur français, le manque de rythme du Serbe combiné à son élimination dès son entrée en lice sur le Masters 1000 de Cincinnati sont loin d’être rassurants.
« Djokovic, c’est un grand joueur. Il est capable de tout. On ne sait jamais. Mais ses résultats cette année, et surtout pendant la tournée américaine, où il a une nouvelle fois été éliminé dès le premier tour d’un Masters 1000, ne constituent pas la meilleure façon de débuter un tournoi du Grand Chelem. »
Publié le samedi 29 août 2026 à 17:17