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Patrick Mouratoglou pas très opti­miste pour Novak Djokovic : « Ce n’est pas la meilleure manière de préparer un tournoi du Grand Chelem »

Par
Thomas S
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Invité à se prononcer sur les chances de chaque joueur du Top 10 mondial de remporter l’édi­tion 2026 de l’US Open, Patrick Mouratoglou s’est montré plus scep­tique qu’à l’ac­cou­tumée concer­nant Novak Djokovic.

Selon l’en­traî­neur fran­çais, le manque de rythme du Serbe combiné à son élimi­na­tion dès son entrée en lice sur le Masters 1000 de Cincinnati sont loin d’être rassurants.

« Djokovic, c’est un grand joueur. Il est capable de tout. On ne sait jamais. Mais ses résul­tats cette année, et surtout pendant la tournée améri­caine, où il a une nouvelle fois été éliminé dès le premier tour d’un Masters 1000, ne consti­tuent pas la meilleure façon de débuter un tournoi du Grand Chelem. »

Publié le samedi 29 août 2026 à 17:17

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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