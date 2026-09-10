Interrogé par L’Equipe après la victoire de Ben Shelton contre Carlos Alcaraz en quarts de finale de l’US Open (6–7[5], 6–1, 6–3, 1–6, 7–6[7]), Patrick Mouratoglou a évoqué le physique de l’Américain et l’importance de son père, qui est également son coach : Bryan Shelton.
« Je l’aime bien. Quand tu lui touches le dos pour le saluer, et que tu sens les dorsaux bien présents, tu vois le colosse. Mais il est nature avec tout le monde. J’imagine que le rapport père‐fils y est pour beaucoup. C’est une belle relation, très rare quand les parents coachent leurs enfants. Bryan est toujours bienveillant. Il sait de quoi il parle. Il a été joueur et coach en université. Et il est avec Ben comme tout entraîneur du ‘College tennis’. Enthousiaste, vocal et toujours porté sur le positif. »
A noter que pour une place en finale, Ben Shelton affrontera le compatriote Frances Tiafoe.
Publié le jeudi 10 septembre 2026 à 12:48