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Patrick Mouratoglou sur Ben Shelton, vain­queur de Carlos Alcaraz : « Quand tu lui touches le dos pour le saluer, et que tu sens les dorsaux bien présents, tu vois le colosse »

Par
Baptiste Mulatier
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Interrogé par L’Equipe après la victoire de Ben Shelton contre Carlos Alcaraz en quarts de finale de l’US Open (6–7[5], 6–1, 6–3, 1–6, 7–6[7]), Patrick Mouratoglou a évoqué le physique de l’Américain et l’im­por­tance de son père, qui est égale­ment son coach : Bryan Shelton.

« Je l’aime bien. Quand tu lui touches le dos pour le saluer, et que tu sens les dorsaux bien présents, tu vois le colosse. Mais il est nature avec tout le monde. J’imagine que le rapport père‐fils y est pour beau­coup. C’est une belle rela­tion, très rare quand les parents coachent leurs enfants. Bryan est toujours bien­veillant. Il sait de quoi il parle. Il a été joueur et coach en univer­sité. Et il est avec Ben comme tout entraî­neur du ‘College tennis’. Enthousiaste, vocal et toujours porté sur le positif. »

A noter que pour une place en finale, Ben Shelton affron­tera le compa­triote Frances Tiafoe.

Publié le jeudi 10 septembre 2026 à 12:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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