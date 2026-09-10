Interrogé par L’Equipe après la victoire de Ben Shelton contre Carlos Alcaraz en quarts de finale de l’US Open (6–7[5], 6–1, 6–3, 1–6, 7–6[7]), Patrick Mouratoglou a évoqué le physique de l’Américain et l’im­por­tance de son père, qui est égale­ment son coach : Bryan Shelton.

« Je l’aime bien. Quand tu lui touches le dos pour le saluer, et que tu sens les dorsaux bien présents, tu vois le colosse. Mais il est nature avec tout le monde. J’imagine que le rapport père‐fils y est pour beau­coup. C’est une belle rela­tion, très rare quand les parents coachent leurs enfants. Bryan est toujours bien­veillant. Il sait de quoi il parle. Il a été joueur et coach en univer­sité. Et il est avec Ben comme tout entraî­neur du ‘College tennis’. Enthousiaste, vocal et toujours porté sur le positif. »

A noter que pour une place en finale, Ben Shelton affron­tera le compa­triote Frances Tiafoe.