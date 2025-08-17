Dans un peu plus d’une semaine, la dernière levée du Grand Chelem débu­tera. À cette occa­sion, Patrick Mouratoglou a listé sur son compte LinkedIn les diffé­rents points de vigi­lance pour les joueurs.

Le coach fran­çais est revenu sur la diffi­culté de rester plei­ne­ment concentré sur le jeu à New York. Le poten­tiel de distrac­tion ne manque pas dans « La ville qui ne dort jamais ».

« Lorsque vous parti­cipez à l’US Open, votre match n’est qu’une partie de votre journée. L’autre partie consiste à survivre à la logis­tique new‐yorkaise. La distance entre Manhattan et le stade est longue, et quand il y a des embou­teillages, c’est impré­vi­sible. Il faut tout plani­fier en fonc­tion de cela : quand partir, comment éviter les bouchons, et même comment récu­pérer entre deux. À cela s’ajoutent les distrac­tions de la ville : restau­rants de classe mondiale, fêtes, vie nocturne… New York offre mille tenta­tions, et rester concentré à 100 % est un défi pour certains joueurs ».