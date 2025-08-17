Dans un peu plus d’une semaine, la dernière levée du Grand Chelem débutera. À cette occasion, Patrick Mouratoglou a listé sur son compte LinkedIn les différents points de vigilance pour les joueurs.
Le coach français est revenu sur la difficulté de rester pleinement concentré sur le jeu à New York. Le potentiel de distraction ne manque pas dans « La ville qui ne dort jamais ».
« Lorsque vous participez à l’US Open, votre match n’est qu’une partie de votre journée. L’autre partie consiste à survivre à la logistique new‐yorkaise. La distance entre Manhattan et le stade est longue, et quand il y a des embouteillages, c’est imprévisible. Il faut tout planifier en fonction de cela : quand partir, comment éviter les bouchons, et même comment récupérer entre deux. À cela s’ajoutent les distractions de la ville : restaurants de classe mondiale, fêtes, vie nocturne… New York offre mille tentations, et rester concentré à 100 % est un défi pour certains joueurs ».
Publié le dimanche 17 août 2025 à 19:45