Il y a dans le team des Etats‐Unis une menta­lité un peu diffé­rente à celle qu’il règne de temps en temps du côté de l’Occident.

Tommy Paul l’a encore prouvé en confé­rence de presse.

Bien que battu en 8ème de finale sur le Arthur Ashe en ayant eu sa chance notam­ment au premier set, Tommy ne se plaint pas et n’évoque ni la pres­sion, ni la fameuse santé mentale ou encore les insultes qu’il va rece­voir sur son télé­phone portable.

Bien au contraire, il rela­ti­vise pour mieux oublier et repartir sur le circuit pour performer.

« Je ne suis pas effondré. J’ai l’im­pres­sion que c’est le sport que nous prati­quons chaque semaine. Nous perdons des matchs comme celui‐ci tout le temps, donc ce n’est pas comme si cela me déran­geait. Je ne vais pas souf­frir de syndrome poste trau­ma­tique. Évidemment, j’au­rais aimé prendre le dessus et capi­ta­liser sur certains moments du match, mais, vous savez, il faut simple­ment retourner sur le terrain d’en­traî­ne­ment et se préparer pour le prochain événement »