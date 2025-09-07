Spectateur attentif du duel entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner en finale de l’US Open ce dimanche soir, Paul McNamee, ancien numéro 1 mondial en double, a tenu à insister sur le coup droit de l’Espagnol après le premier set remporté par ce dernier, 6 jeux à 2.

Here’s the deal… we were saying 2–3 years ago that Carlito had a right handed ‘Rafa fore­hand’ (best shot in history)… after that errors became the norm and his fore­hand dipped… on this day, his King fore­hand has returned… if he can sustain it, he wins… Long Live The King — Paul McNamee (@PaulFMcNamee) September 7, 2025

« Voici ce qu’il en est… il y a 2 ou 3 ans, nous disions que Carlito avait un coup droit de Rafa (le meilleur coup de l’his­toire)… par la suite, les erreurs sont deve­nues la norme et son coup droit a baissé… ce jour, son coup droit de roi est revenu… s’il peut le main­tenir, il gagne… Longue vie au roi… »