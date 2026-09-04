Souvent freinée par une blessure chronique au dos qui la poursuit depuis plusieurs années, Paula Badosa montre, chaque fois que son corps le lui permet, qu’elle reste une très grande joueuse.
L’ancienne numéro 2 mondiale, aujourd’hui 87e mondiale, a retenu beaucoup de positif de sa défaite contre Coco Gauff au deuxième tour de l’US Open (6−4, 7–6[5]), et en a même profité pour faire passer un message à ses détracteurs.
Thanks to everyone for all the amazing and positive messages. I know this can be a very mean place sometimes, so receiving all this love and support means a lot to me. I’m giving it my all to get back to where I want to be. Step by step, but getting there. As you already know,…— Paula Badosa (@paulabadosa) September 4, 2026
« Merci à tous pour tous ces messages incroyables et positifs. Recevoir tout cet amour et ce soutien compte énormément pour moi. Je donne tout ce que j’ai pour revenir là où je veux être. Pas à pas, mais j’y arrive. Comme vous le savez déjà, abandonner n’est jamais une option. Alors, à très bientôt. Merci à tous mes fans inconditionnels. Je vous aime. Et à ceux qui me détestent, à ceux qui doutent de moi, qui me critiquent ou qui prennent plaisir à me voir galérer… merci. Vous ne faites que me rappeler à quel point j’ai envie de prouver que j’ai raison. Alors oui, je vous aime aussi. »
Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 16:27