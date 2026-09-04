Accueil US Open

Paula Badosa, après sa défaite contre Coco Gauff : « À ceux qui me détestent, qui me critiquent ou qui prennent plaisir à me voir galérer, merci »

Par
Baptiste Mulatier
-
108

Souvent freinée par une bles­sure chro­nique au dos qui la pour­suit depuis plusieurs années, Paula Badosa montre, chaque fois que son corps le lui permet, qu’elle reste une très grande joueuse.

L’ancienne numéro 2 mondiale, aujourd’hui 87e mondiale, a retenu beau­coup de positif de sa défaite contre Coco Gauff au deuxième tour de l’US Open (6−4, 7–6[5]), et en a même profité pour faire passer un message à ses détracteurs. 

« Merci à tous pour tous ces messages incroyables et posi­tifs. Recevoir tout cet amour et ce soutien compte énor­mé­ment pour moi. Je donne tout ce que j’ai pour revenir là où je veux être. Pas à pas, mais j’y arrive. Comme vous le savez déjà, aban­donner n’est jamais une option. Alors, à très bientôt. Merci à tous mes fans incon­di­tion­nels. Je vous aime. Et à ceux qui me détestent, à ceux qui doutent de moi, qui me critiquent ou qui prennent plaisir à me voir galérer… merci. Vous ne faites que me rappeler à quel point j’ai envie de prouver que j’ai raison. Alors oui, je vous aime aussi. »

Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 16:27

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥