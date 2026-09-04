Souvent freinée par une bles­sure chro­nique au dos qui la pour­suit depuis plusieurs années, Paula Badosa montre, chaque fois que son corps le lui permet, qu’elle reste une très grande joueuse.

L’ancienne numéro 2 mondiale, aujourd’hui 87e mondiale, a retenu beau­coup de positif de sa défaite contre Coco Gauff au deuxième tour de l’US Open (6−4, 7–6[5]), et en a même profité pour faire passer un message à ses détracteurs.

Thanks to everyone for all the amazing and posi­tive messages. I know this can be a very mean place some­times, so recei­ving all this love and support means a lot to me. I’m giving it my all to get back to where I want to be. Step by step, but getting there. As you already know,… — Paula Badosa (@paulabadosa) September 4, 2026

« Merci à tous pour tous ces messages incroyables et posi­tifs. Recevoir tout cet amour et ce soutien compte énor­mé­ment pour moi. Je donne tout ce que j’ai pour revenir là où je veux être. Pas à pas, mais j’y arrive. Comme vous le savez déjà, aban­donner n’est jamais une option. Alors, à très bientôt. Merci à tous mes fans incon­di­tion­nels. Je vous aime. Et à ceux qui me détestent, à ceux qui doutent de moi, qui me critiquent ou qui prennent plaisir à me voir galérer… merci. Vous ne faites que me rappeler à quel point j’ai envie de prouver que j’ai raison. Alors oui, je vous aime aussi. »