Logiquelent lors de cet US Open, Badosa et Tsitispas devraient jouer le double mixte. Mais si leurs résul­tats respec­tifs sont bons, ils seront sûre­ment obligés de faire l’im­passe. Toute fois Paula a bien voulu s’ex­primer sur le sujet et il semble bien que c’est l’Espagnole qui « porte » la culotte comme l’on dit.

« Je suis la respon­sable de l’équipe de double mixte. C’est moi qui nous porte, c’est évident. après je fois aussi recon­naitre que Stefanos est un joueur de tennis extra­or­di­naire, ce qui aide beau­coup… Il a notam­ment un très bon service et une volée effi­cace (rires). Il me rend la vie très facile, vous savez ? Je me dis : ‘Ok, tu fais un bon coup, et moi je suis là ! »