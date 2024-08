S’il a été éliminé dès le premier tour de l’US Open, Stefanos Tsitsipas continue de vivre des émotions fortes à New York à travers le parcours de sa compagne, Paula Badosa, quali­fiée pour les huitièmes de finale de finale en sauvant une balle de match.

« Il est venu me voir en courant et il m’a dit qu’il avait failli avoir une crise cardiaque. Quand je jouais, je ne sais plus quand, j’y ai pensé. Je me suis dit qu’il devait stresser (rires). Et ma famille aussi à la maison. Je pense que de l’ex­té­rieur, c’est très dur à regarder, mais même mon équipe, lors­qu’elle est dans le stade, je sais qu’elle souffre énor­mé­ment. Parfois, je n’ai pas envie de les regarder, car je sais qu’ils sont sur le point de faire une crise cardiaque. C’est comme ça, et je suis désolée pour eux », a déclaré la joueuse espa­gnole en confé­rence de presse.