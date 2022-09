Invitée à s’ex­primer en confé­rence de presse sur la victoire de Frances Tiafoe face à Andrey Rublev et de sa quali­fi­ca­tion pour le dernier carré de l’US Open, Jessica Pegula, qui n’a pas réussi à l’imiter en s’in­cli­nant face à Iga Swiatek, a notam­ment révélé qu’elle connais­sait plutôt très bien le « phénomène ».

« Je suis toujours en train de le char­rier. Est‐ce que tu peux gagner un match, norma­le­ment, sans que ce soit un événe­ment théâ­tral ? Je lui donne toujours du fil à retordre. C’est incroyable de voir à quel point il est plus concentré, même s’il a eu quelques matches diffi­ciles à Montréal et à Cincinnati. Je lui disais : ‘Tu joues telle­ment mieux. Ça est en train de venir C’est pour ce match‐là’. C’est vrai­ment agréable à voir. Il est telle­ment amusant à regarder, telle­ment charis­ma­tique. Rien que des bonnes choses à dire sur lui. Je suis vrai­ment fier de lui parce qu’il s’est concentré sur ces deux dernières semaines parce qu’il peut être dans tous les sens. La façon dont il gère ses matchs est vrai­ment, vrai­ment impres­sion­nant. Oui, je sais qu’il est super excité et exta­tique, mais c’est une si belle histoire pour lui. »