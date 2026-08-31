Interrogée en confé­rence de presse sur le tableau masculin et plus parti­cu­liè­re­ment sur Carlos Alcaraz, l’Américaine a expliqué que le format au meilleur des cinq sets offrait davan­tage de temps aux hommes pour entrer dans leur match et trouver leurs repères, contrai­re­ment aux femmes qui se retrouvent immé­dia­te­ment sous pres­sion après la perte de la première manche.

« Cela peut aussi être un peu diffé­rent chez les hommes avec les matchs au meilleur des cinq sets. Je pense que cela leur donne davan­tage de marge pour entrer progres­si­ve­ment dans leurs matchs, alors que chez les femmes, avec des rencontres au meilleur des trois sets, c’est un peu plus diffi­cile. Si tu perds le premier set parce que tu es encore un peu rouillée, tu te dis : “Mon Dieu, si je ne gagne pas le deuxième, je suis éliminée. Donc, le fait que les hommes aient davan­tage de temps avec les matchs en cinq sets me fait penser que sa déci­sion a peut‐être un peu plus de sens. Oui, c’est un joueur spécial. C’est quelqu’un de très charis­ma­tique, sympa­thique et extra­verti. Je pense qu’il saura se nourrir de l’énergie de ses adver­saires, quoi qu’il arrive. Je ne pense pas qu’il ait oublié comment jouer au tennis. S’il remporte ses premiers tours, il retrou­vera très rapi­de­ment son meilleur niveau », a déclaré Pegula.