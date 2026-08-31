Interrogée en conférence de presse sur le tableau masculin et plus particulièrement sur Carlos Alcaraz, l’Américaine a expliqué que le format au meilleur des cinq sets offrait davantage de temps aux hommes pour entrer dans leur match et trouver leurs repères, contrairement aux femmes qui se retrouvent immédiatement sous pression après la perte de la première manche.
« Cela peut aussi être un peu différent chez les hommes avec les matchs au meilleur des cinq sets. Je pense que cela leur donne davantage de marge pour entrer progressivement dans leurs matchs, alors que chez les femmes, avec des rencontres au meilleur des trois sets, c’est un peu plus difficile. Si tu perds le premier set parce que tu es encore un peu rouillée, tu te dis : “Mon Dieu, si je ne gagne pas le deuxième, je suis éliminée. Donc, le fait que les hommes aient davantage de temps avec les matchs en cinq sets me fait penser que sa décision a peut‐être un peu plus de sens. Oui, c’est un joueur spécial. C’est quelqu’un de très charismatique, sympathique et extraverti. Je pense qu’il saura se nourrir de l’énergie de ses adversaires, quoi qu’il arrive. Je ne pense pas qu’il ait oublié comment jouer au tennis. S’il remporte ses premiers tours, il retrouvera très rapidement son meilleur niveau », a déclaré Pegula.
Publié le lundi 31 août 2026 à 11:08