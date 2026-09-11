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Pegula, après sa demi‐finale contre Sabalenka : « Je ne sais pas qui l’a énervée, peut‐être moi. On est allé voir son équipe à la fin du match »

Par
Baptiste Mulatier
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Battue en demi‐finales de l’US Open par Aryna Sabalenka (7−5, 6–2, en 1h20 de jeu), la numéro 3 mondiale, Jessica Pegula, a été choquée par le niveau de jeu de la Biélorusse. 

« Je pense que c’est sans aucun doute – vous pouvez lui demander – le meilleur match qu’elle ait disputé cette année. J’ai trouvé son niveau extrê­me­ment élevé. Je ne sais pas qui l’a énervée, peut‐être moi, je ne sais pas [rires]. Elle a joué de manière incroyable. Elle a affiché un niveau extrê­me­ment élevé. Je ne pense pas vrai­ment que j’aurais pu faire grand‐chose aujourd’hui. On a plai­santé avec son équipe après le match. On leur a dit : ‘Vous nous aimez bien ? On est des gens sympas [rires]. On est plutôt gentils avec vous. Vous pensez que peut‐être, un jour, elle pour­rait baisser un peu son niveau ?’ C’était à peu près notre état d’esprit après le match. Je n’avais pas l’impression qu’il y avait grand‐chose à faire… Bien sûr, j’ai essayé de rester dans le coup pour voir si son niveau allait baisser. Mais on aurait dit qu’elle ne faisait que s’améliorer au fur et à mesure que le match avançait. »

Publié le vendredi 11 septembre 2026 à 08:14

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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