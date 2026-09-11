Battue en demi‐finales de l’US Open par Aryna Sabalenka (7−5, 6–2, en 1h20 de jeu), la numéro 3 mondiale, Jessica Pegula, a été choquée par le niveau de jeu de la Biélorusse.

THREE‐PEAT : STILL ON 🗽



Aryna Sabalenka defeats Pegula 7–5, 6–2 and will once again compete in the US Open cham­pion­ship match on Saturday ! pic.twitter.com/1mLbWR0HXG — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2026

« Je pense que c’est sans aucun doute – vous pouvez lui demander – le meilleur match qu’elle ait disputé cette année. J’ai trouvé son niveau extrê­me­ment élevé. Je ne sais pas qui l’a énervée, peut‐être moi, je ne sais pas [rires]. Elle a joué de manière incroyable. Elle a affiché un niveau extrê­me­ment élevé. Je ne pense pas vrai­ment que j’aurais pu faire grand‐chose aujourd’hui. On a plai­santé avec son équipe après le match. On leur a dit : ‘Vous nous aimez bien ? On est des gens sympas [rires]. On est plutôt gentils avec vous. Vous pensez que peut‐être, un jour, elle pour­rait baisser un peu son niveau ?’ C’était à peu près notre état d’esprit après le match. Je n’avais pas l’impression qu’il y avait grand‐chose à faire… Bien sûr, j’ai essayé de rester dans le coup pour voir si son niveau allait baisser. Mais on aurait dit qu’elle ne faisait que s’améliorer au fur et à mesure que le match avançait. »