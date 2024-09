Jessica Pegula a tout donné pour tenter de décro­cher son premier titre du Grand Chelem à l’US Open face à Aryna Sabalenka. Mais malgré un excellent niveau de jeu, l’Américaine est tombée sur plus forte qu’elle.

Lors de son passage en confé­rence de presse d’après match, Pegula, forcé­ment extrê­me­ment déçue, avait encore un peu de mal à appré­cier son très beau parcours new‐yorkais.

« Je suis ennuyée d’avoir perdu. Tout le monde me féli­cite en me disant que j’ai réalisé un super tournoi. Mais au fond de moi, je me dis : ‘Ouais, peu importe’. (rires). Je pense qu’une fois que j’aurai un peu décom­pressé, je suis sûre que je serai un peu plus recon­nais­sante et que je verrai tout cela. Je devrais proba­ble­ment le faire à un moment donné. J’espère que j’aurai un peu de temps après cela pour me détendre et regarder ce que j’ai pu faire le mois dernier. »