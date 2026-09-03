Jessica Pegula n’a jamais sa langue dans sa poche lorsqu’il s’agit d’évoquer les réalités auxquelles les joueuses sont confron­tées au quoti­dien, et notam­ment les insultes et messages privés haineux envoyés par certains parieurs après les matchs.

Après sa victoire au deuxième tour, l’Américaine a juste­ment été inter­rogée sur la place gran­dis­sante des plate­formes de paris dans le tennis. Une ques­tion qui inter­vient alors que l’USTA a signé un parte­na­riat avec Kalshi, tandis que les joueurs, de leur côté, ne sont pas auto­risés à profiter person­nel­le­ment de contrats de spon­so­ring liés aux paris.

Une diffé­rence de trai­te­ment qui inter­pelle forcé­ment Pegula, d’autant plus que les joueurs sont les premiers exposés aux dérives provo­quées par les paris spor­tifs et aux réac­tions parfois violentes de certains parieurs.

« C’est un sujet dont on parle depuis un certain temps. Les joueurs n’ont pas le droit de tirer profit de parte­na­riats ou de contrats de spon­so­ring liés aux paris spor­tifs, alors que, de leur côté, les tour­nois gagnent beau­coup d’argent grâce à ce type de partenariats.Je ne sais pas si c’est simple­ment regret­table ou si c’est juste le monde dans lequel nous vivons désor­mais, mais j’essaie de faire de mon mieux pour ne pas avoir à gérer les aspects néga­tifs, notam­ment les parieurs, les commen­taires et tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. J’essaie simple­ment de m’en éloigner.Mais nous vivons une période inté­res­sante, car on commence à voir les paris prendre de plus en plus de place, notam­ment dans le tennis. Je ne sais pas vrai­ment quoi en penser » a déclaré Pegula.