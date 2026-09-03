Jessica Pegula n’a jamais sa langue dans sa poche lorsqu’il s’agit d’évoquer les réalités auxquelles les joueuses sont confrontées au quotidien, et notamment les insultes et messages privés haineux envoyés par certains parieurs après les matchs.
Après sa victoire au deuxième tour, l’Américaine a justement été interrogée sur la place grandissante des plateformes de paris dans le tennis. Une question qui intervient alors que l’USTA a signé un partenariat avec Kalshi, tandis que les joueurs, de leur côté, ne sont pas autorisés à profiter personnellement de contrats de sponsoring liés aux paris.
Une différence de traitement qui interpelle forcément Pegula, d’autant plus que les joueurs sont les premiers exposés aux dérives provoquées par les paris sportifs et aux réactions parfois violentes de certains parieurs.
« C’est un sujet dont on parle depuis un certain temps. Les joueurs n’ont pas le droit de tirer profit de partenariats ou de contrats de sponsoring liés aux paris sportifs, alors que, de leur côté, les tournois gagnent beaucoup d’argent grâce à ce type de partenariats.Je ne sais pas si c’est simplement regrettable ou si c’est juste le monde dans lequel nous vivons désormais, mais j’essaie de faire de mon mieux pour ne pas avoir à gérer les aspects négatifs, notamment les parieurs, les commentaires et tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. J’essaie simplement de m’en éloigner.Mais nous vivons une période intéressante, car on commence à voir les paris prendre de plus en plus de place, notamment dans le tennis. Je ne sais pas vraiment quoi en penser » a déclaré Pegula.
Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 00:44