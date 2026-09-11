Accueil US Open

Pegula, encore battue par Sabalenka : « Je ne suis pas Rybakina ni Gauff »

Par
Thomas S
-
229

Jessica Pegula va commencer à faire des cauche­mars d’Aryna Sabalenka à l’US Open.

Déjà battue par la Biélorusse en finale de l’édi­tion 2023 et en demi‐finales en 2024, l’Américaine a de nouveau subi sa loi, cette nuit, une fois de plus dans le dernier carré du Grand Chelem new‐yorkais. 

Interrogée sur ses senti­ments lors de son passage en confé­rence de presse d’après match, l’ac­tuelle 3e joueuse mondiale a fait part d’une forme de rési­gna­tion en expli­quant qu’Aryna était tout simple­ment trop forte. 

« Je ne suis pas tout à fait comme Rybakina, capable de me sortir des situa­tions diffi­ciles grâce à mon service. Je ne suis pas non plus tout à fait comme Coco, qui peut compter sur des capa­cités athlé­tiques hors du commun. À voir la façon dont Aryna a joué ce soir, je pense qu’elle aurait proba­ble­ment battu n’importe qui. »

Publié le vendredi 11 septembre 2026 à 17:17

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥