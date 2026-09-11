Jessica Pegula va commencer à faire des cauche­mars d’Aryna Sabalenka à l’US Open.

Déjà battue par la Biélorusse en finale de l’édi­tion 2023 et en demi‐finales en 2024, l’Américaine a de nouveau subi sa loi, cette nuit, une fois de plus dans le dernier carré du Grand Chelem new‐yorkais.

Interrogée sur ses senti­ments lors de son passage en confé­rence de presse d’après match, l’ac­tuelle 3e joueuse mondiale a fait part d’une forme de rési­gna­tion en expli­quant qu’Aryna était tout simple­ment trop forte.

Jessica Pegula says Aryna Sabalenka probably would’ve beaten anybody with how she played, but she also thinks Aryna is a parti­cu­larly tough matchup for her :



“I’m not quite like a Rybakina where I can kinda serve my way out of trouble. I’m not quite a Coco that can rely on insane… pic.twitter.com/eZywkxDVRK — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 11, 2026

« Je ne suis pas tout à fait comme Rybakina, capable de me sortir des situa­tions diffi­ciles grâce à mon service. Je ne suis pas non plus tout à fait comme Coco, qui peut compter sur des capa­cités athlé­tiques hors du commun. À voir la façon dont Aryna a joué ce soir, je pense qu’elle aurait proba­ble­ment battu n’importe qui. »