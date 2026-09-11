Jessica Pegula va commencer à faire des cauchemars d’Aryna Sabalenka à l’US Open.
Déjà battue par la Biélorusse en finale de l’édition 2023 et en demi‐finales en 2024, l’Américaine a de nouveau subi sa loi, cette nuit, une fois de plus dans le dernier carré du Grand Chelem new‐yorkais.
Interrogée sur ses sentiments lors de son passage en conférence de presse d’après match, l’actuelle 3e joueuse mondiale a fait part d’une forme de résignation en expliquant qu’Aryna était tout simplement trop forte.
Jessica Pegula says Aryna Sabalenka probably would’ve beaten anybody with how she played, but she also thinks Aryna is a particularly tough matchup for her :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 11, 2026
“I’m not quite like a Rybakina where I can kinda serve my way out of trouble. I’m not quite a Coco that can rely on insane… pic.twitter.com/eZywkxDVRK
« Je ne suis pas tout à fait comme Rybakina, capable de me sortir des situations difficiles grâce à mon service. Je ne suis pas non plus tout à fait comme Coco, qui peut compter sur des capacités athlétiques hors du commun. À voir la façon dont Aryna a joué ce soir, je pense qu’elle aurait probablement battu n’importe qui. »
Publié le vendredi 11 septembre 2026 à 17:17