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Pegula inquiète pour Draper, son parte­naire en double : « J’ai vu aujourd’hui qu’il a eu une journée vrai­ment diffi­cile avec son match…J’espère juste qu’il pourra retrouver la santé et qu’on le reverra sur le terrain »

Par
Antoine Touchard
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Jessica Pegula est réputée pour son calme et sa séré­nité sur le court. Toujours très posée, l’Américaine est rare­ment du genre à laisser ses émotions prendre le dessus, même dans les moments les plus tendus.

Engagée aux côtés de Jack Draper pour le double mixte de l’US Open, la numéro trois mondiale a été inter­rogée en confé­rence de presse, avant son entrée en lice à Toronto, sur les images émou­vantes du Britannique en larmes après sa défaite.

Très touchée par la situa­tion, Pegula n’a pas hésité à lui apporter tout son soutien. Elle a salué son courage et rappelé que les périodes diffi­ciles faisaient malheu­reu­se­ment partie de la carrière d’un sportif de haut niveau, tout en se disant convaincue qu’il retrou­ve­rait rapi­de­ment son meilleur niveau. 

Elle rentrera en lice face à Magdalena Frech aux alen­tours de 18 heures, heure française.

Publié le mercredi 5 août 2026 à 10:43

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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