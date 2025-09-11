Jessica peut quelques fois parler franchement.
Dernièrement elle a vécu une expérience assez étrange et elle a attendu la fin de l’US Open pour s’exprimer à ce sujet. En quart de finale face à Krejcikova, elle a demandé une pause car elle avait des douleurs dans le dos.
La suite c’est elle qui la raconte : « Je voulais faire des exercices pour renforcer mes muscles abdominaux et activer mon corps. J’ai donc pris deux serviettes avec moi même si je savais qu’il y avait des serviettes là‐bas. Quand je suis, je n’ai pu que constater les « dégâts », les toilettes du Artur Ashe étaient tout simplement dégoûtantes, j’ai donc logiquement étendu les serviettes »
Publié le jeudi 11 septembre 2025 à 10:14