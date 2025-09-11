Jessica peut quelques fois parler franchement.

Dernièrement elle a vécu une expé­rience assez étrange et elle a attendu la fin de l’US Open pour s’ex­primer à ce sujet. En quart de finale face à Krejcikova, elle a demandé une pause car elle avait des douleurs dans le dos.

La suite c’est elle qui la raconte : « Je voulais faire des exer­cices pour renforcer mes muscles abdo­mi­naux et activer mon corps. J’ai donc pris deux serviettes avec moi même si je savais qu’il y avait des serviettes là‐bas. Quand je suis, je n’ai pu que constater les « dégâts », les toilettes du Artur Ashe étaient tout simple­ment dégoû­tantes, j’ai donc logi­que­ment étendu les serviettes »