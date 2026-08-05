Jessica Pegula est réputée pour son calme et sa sérénité sur le court. Toujours très posée, l’Américaine est rarement du genre à laisser ses émotions prendre le dessus, même dans les moments les plus tendus.
Engagée aux côtés de Jack Draper pour le double mixte de l’US Open, la numéro trois mondiale a été interrogée en conférence de presse, avant son entrée en lice à Toronto, sur les images émouvantes du Britannique en larmes après sa défaite.
Très touchée par la situation, Pegula n’a pas hésité à lui apporter tout son soutien. Elle a salué son courage et rappelé que les périodes difficiles faisaient malheureusement partie de la carrière d’un sportif de haut niveau, tout en se disant convaincue qu’il retrouverait rapidement son meilleur niveau.
Elle rentrera en lice face à Magdalena Frech aux alentours de 18 heures, heure française.
Publié le mercredi 5 août 2026 à 10:43