Jessica Pegula est réputée pour son calme et sa séré­nité sur le court. Toujours très posée, l’Américaine est rare­ment du genre à laisser ses émotions prendre le dessus, même dans les moments les plus tendus.

Engagée aux côtés de Jack Draper pour le double mixte de l’US Open, la numéro trois mondiale a été inter­rogée en confé­rence de presse, avant son entrée en lice à Toronto, sur les images émou­vantes du Britannique en larmes après sa défaite.

Très touchée par la situa­tion, Pegula n’a pas hésité à lui apporter tout son soutien. Elle a salué son courage et rappelé que les périodes diffi­ciles faisaient malheu­reu­se­ment partie de la carrière d’un sportif de haut niveau, tout en se disant convaincue qu’il retrou­ve­rait rapi­de­ment son meilleur niveau.

Jessica Pegula when asked about her USO mixed doubles partner Jack Draper in Toronto :



« Now I would say we’re friends, and we kind of check in on each other every once in a while. I know that he’s been really strug­gling a bit with some inju­ries, and I saw today he had a really… pic.twitter.com/RwqaWD0x49 — Christian’s Court (@christianscourt) August 4, 2026

Elle rentrera en lice face à Magdalena Frech aux alen­tours de 18 heures, heure française.