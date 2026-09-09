Jessica Pegula s’est quali­fiée pour les demi‐finales de l’US Open après une belle bataille face à sa compa­triote Emma Navarro.

Après avoir perdu le premier set 6–3, l’Américaine a parfai­te­ment réagi pour renverser la rencontre et infliger un 6–4, 6–3 à son adver­saire, démon­trant une belle soli­dité dans les moments importants.

Interrogée sur le court après sa victoire, Pegula a expliqué qu’elle essayait constam­ment de chasser les pensées néga­tives lorsqu’elle joue, même si cela reste parfois très compliqué à gérer.

Pegula through. Three sets. Navarro. Ashe.



On court after :



It was really tough. Physical. Humid.

I wasn’t exactly serving my best.

I was figh­ting a lot of demons out there today.



A lot of self‐belief. Short‐term memory.



Every time I come out I just have to tell the… https://t.co/0jOArGegwi pic.twitter.com/7z2Ghzcdku — Garfild (@garfild0x) September 9, 2026

« C’était vrai­ment diffi­cile. Très physique. Il faisait humide. Je ne servais clai­re­ment pas à mon meilleur niveau. J’ai dû combattre beau­coup de démons aujourd’hui sur le court, notam­ment au niveau de la confiance en moi. Il fallait avoir la mémoire courte.À chaque fois que j’entre sur le court, je dois simple­ment dire à la partie néga­tive de moi‐même de se taire et de jouer au tennis. Être compé­ti­tive. Me battre. Trouver des solutions.Concernant mon équipe, parfois, on se dispute, mais dans le bon sens du terme. Ils essaient de me pousser, de me faire réagir. Ça ne veut pas dire que je n’ai pas le droit d’être un peu agacée » a déclaré Jessie Pegula.