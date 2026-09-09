Jessica Pegula s’est qualifiée pour les demi‐finales de l’US Open après une belle bataille face à sa compatriote Emma Navarro.
Après avoir perdu le premier set 6–3, l’Américaine a parfaitement réagi pour renverser la rencontre et infliger un 6–4, 6–3 à son adversaire, démontrant une belle solidité dans les moments importants.
Interrogée sur le court après sa victoire, Pegula a expliqué qu’elle essayait constamment de chasser les pensées négatives lorsqu’elle joue, même si cela reste parfois très compliqué à gérer.
« C’était vraiment difficile. Très physique. Il faisait humide. Je ne servais clairement pas à mon meilleur niveau. J’ai dû combattre beaucoup de démons aujourd’hui sur le court, notamment au niveau de la confiance en moi. Il fallait avoir la mémoire courte.À chaque fois que j’entre sur le court, je dois simplement dire à la partie négative de moi‐même de se taire et de jouer au tennis. Être compétitive. Me battre. Trouver des solutions.Concernant mon équipe, parfois, on se dispute, mais dans le bon sens du terme. Ils essaient de me pousser, de me faire réagir. Ça ne veut pas dire que je n’ai pas le droit d’être un peu agacée » a déclaré Jessie Pegula.
Publié le mercredi 9 septembre 2026 à 13:40