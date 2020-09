Lors de sa conférence de presse après sa défaite en 4 sets face à l’Américain Wolff (138ème), Guido Pella a fait part de sa colère par rapport aux changements de règles liées au cas Benoit Paire : « Je suis bien sur content que les personnes qui ont été en contact avec Benoit aient pu jouer le tournoi. C’est une bonne nouvelle. En revanche, j’aimerai savoir pourquoi les règles ont changé d’un tournoi à l’autre. Aujourd’hui, je pose clairement la question et j’attends que l’on me réponde. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, qui est intervenu pour que cela se passe ainsi. Ce que je sais c’est que par exemple dans notre cas nous avions demandé à ce qu’un nouveau test soit fait rapidement pour notre préparateur physique qui était positif et cela nous a été refusé, on a du attendre plusieurs jours. Dans le cas de Benoit, je sais que cela a été possible dès le lendemain »

L’Argentin a aussi insisté sur le fait que cette situation ne lui a pas permis d’arriver sur le court dans les meilleurs dispositions pour défendre ses chances : « Lors de ma quarantaine, j’ai fini par avoir la chance que l’on me donne quelques haltères et un vélo d’appartement. Et à la toute fin, j’ai pu taper la balle 45 minutes sur un court qui était dans un état déplorable. J’espère surtout qu’un jour j’aurai toutes les informations pour que je puisse comprende ce qu’il s’est réellement passé »