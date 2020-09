Pepe Imaz, qui a beaucoup aidé Novak Djokovic psychologiquement, a réagi à sa disqualification de dimanche.

« Djokovic a senti la pression parce qu’il était très proche de pouvoir approcher les records de ses deux plus grands rivaux que sont Rafa et Roger qui n’étaient pas à New York pour jouer le tournoi. Que vous le vouliez ou non, cela pèse et si vous n’êtes pas concentré sur vous, ce genre de chose peut arriver », a expliqué l’Espagnol dans une interview accordée à la Cadena SER.

Comment Djokovic peut-il sortir de cette spirale négative ?

« Je pense que si nous faisions tous un acte comme celui-là, nous aurions besoin de temps. C’est bien que Nole se sente le soutien du peuple et qu’il pense que les gens sont à ses côtés plus que jamais. Il a été responsable de l’acte et devra y faire face, mais la meilleure chose que nous puissions tous faire est de lui faire sentir que nous sommes à ses côtés s’il a besoin de quelque chose », a répondu Pepe Imaz.