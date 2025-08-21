En modifiant le format de son double mixte, désormais disputé sur deux jours, l’US Open avait réussi à séduire la plupart des stars de l’ATP et de la WTA. Mais ce sont finalement deux spécialistes de la discipline, Sara Errani et Andrea Vavassori, qui ont triomphé en finale face à Casper Ruud et Iga Swiatek (6−3, 5–7, 10–6).
« Personnellement, j’suis trop content que Errani et Vavassori aient cogné tous les duos de stars. Après, ça a fait un carton. Mais il faut trouver une solution autre que cette exhibition. Réussir à conserver les vedettes de simple, tout en accueillant plus de vraies équipes de mixte », a réagi le journaliste Benoît Maylin sur le réseau social X.
