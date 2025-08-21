En modi­fiant le format de son double mixte, désor­mais disputé sur deux jours, l’US Open avait réussi à séduire la plupart des stars de l’ATP et de la WTA. Mais ce sont fina­le­ment deux spécia­listes de la disci­pline, Sara Errani et Andrea Vavassori, qui ont triomphé en finale face à Casper Ruud et Iga Swiatek (6−3, 5–7, 10–6).

« Personnellement, j’suis trop content que Errani et Vavassori aient cogné tous les duos de stars. Après, ça a fait un carton. Mais il faut trouver une solu­tion autre que cette exhi­bi­tion. Réussir à conserver les vedettes de simple, tout en accueillant plus de vraies équipes de mixte », a réagi le jour­na­liste Benoît Maylin sur le réseau social X.