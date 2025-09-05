Connu ces dernières années en France pour avoir entraîné Corentin Moutet, Petar Popovic, coach expé­ri­menté du circuit, s’est exprimé ce jour dans les colonnes de L’Équipe pour évoquer l’évo­lu­tion du jeu de son compa­triote, Novak Djokovic, opposé ce vendredi soir à Carlos Alcaraz. Un jeu de plus en plus porté vers l’avant et le filet.

« On ne peut pas mentir sur l’année de nais­sance, donc il est de plus en plus agressif pour raccourcir les points. Il utilise le service‐volée pour la surprise, une fois tous les deux jeux en moyenne. C’est l’en­droit où il a le plus progressé ces dernières années. À ses débuts, il avait 2⁄ 10 au filet. Maintenant, il a 9⁄ 10 . »