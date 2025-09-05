AccueilUS OpenPetar Popovic (entraîneur serbe) sur la nouvelle arme fatale de Djokovic :...
US Open

Petar Popovic (entraî­neur serbe) sur la nouvelle arme fatale de Djokovic : « C’est l’en­droit où il a le plus progressé ces dernières années. À ses débuts, il avait 2 sur 10. Maintenant, il a 9 sur 10 »

Thomas S
Par Thomas S

-

2503
Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Connu ces dernières années en France pour avoir entraîné Corentin Moutet, Petar Popovic, coach expé­ri­menté du circuit, s’est exprimé ce jour dans les colonnes de L’Équipe pour évoquer l’évo­lu­tion du jeu de son compa­triote, Novak Djokovic, opposé ce vendredi soir à Carlos Alcaraz. Un jeu de plus en plus porté vers l’avant et le filet. 

« On ne peut pas mentir sur l’année de nais­sance, donc il est de plus en plus agressif pour raccourcir les points. Il utilise le service‐volée pour la surprise, une fois tous les deux jeux en moyenne. C’est l’en­droit où il a le plus progressé ces dernières années. À ses débuts, il avait 210 au filet. Maintenant, il a 910. »

Publié le vendredi 5 septembre 2025 à 14:37

