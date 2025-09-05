Connu ces dernières années en France pour avoir entraîné Corentin Moutet, Petar Popovic, coach expérimenté du circuit, s’est exprimé ce jour dans les colonnes de L’Équipe pour évoquer l’évolution du jeu de son compatriote, Novak Djokovic, opposé ce vendredi soir à Carlos Alcaraz. Un jeu de plus en plus porté vers l’avant et le filet.
« On ne peut pas mentir sur l’année de naissance, donc il est de plus en plus agressif pour raccourcir les points. Il utilise le service‐volée pour la surprise, une fois tous les deux jeux en moyenne. C’est l’endroit où il a le plus progressé ces dernières années. À ses débuts, il avait 2⁄10 au filet. Maintenant, il a 9⁄10. »
Publié le vendredi 5 septembre 2025 à 14:37