Dans un long papier consacré à Pete Sampras pour l’anniversaire de sa victoire il y a vingt ans à l’US Open, nos confrère de La Nacion lui rendent un bel hommage. Hommage dans lequel l’Américain livre quelques anec­dotes crous­tillantes notam­ment sur la société d’aujourd’hui et les réseaux sociaux.

« Si l’on regarde Roger, Rafa et Novak aujourd’hui, ils sont beau­coup plus sociables et extra­vertis que moi, et c’est peut‐être dû aux médias sociaux et à notre situa­tion dans la société. Dans ma géné­ra­tion, tout le monde était un peu plus isolé, main­te­nant Roger a le numéro de télé­phone de Rafa et ils s’en­voient tous des textos et ont Instagram », a expliqué Pete Sampras, vain­queur de quatorze titres du Grand Chelem.