Dans le dernier épisode du podcast qu’elle anime avec Boris Becker, l’ex‐9e mondiale Andrea Petkovic a analysé l’évo­lu­tion récente du jeu d’Alexander Zverev, opposé à Alejandro Tabilo au premier tour de l’US Open.

Sur les conseils de Toni et Rafael Nadal, lors de son passage au sein de leur académie à Majorque cet été, le numéro 3 mondial a décidé de jouer de manière plus agres­sive pour tenter d’aller remporter son premier titre en Grand Chelem tant attendu.

Only Andrea Petkovic can effort­lessly combine her assess­ment of Alexander Zverev’s tour­na­ments in Toronto and Cincinnati with a classic of German lite­rary history (and I mean that as a compli­ment):



« I watched every one of his matches in Toronto and Cincinnati, except for the… — ilyza1002 (@ilyza1002) August 25, 2025

« À Toronto, on voyait deux Zverev sur le court, le nouveau et l’an­cien, et ils se battaient l’un contre l’autre. On pouvait vrai­ment voir les étin­celles, le jeu agressif. Son coup droit était une véri­table fusée, et parfois, il volait comme une fusée direc­te­ment dans la clôture, car le dernier doute de l’an­cien Sascha était toujours présent sur le court. Dois‐je vrai­ment tenter le coup ou non ? Dois‐je vrai­ment monter au filet ou non ? Il n’au­rait jamais fait cela il y a trois mois. Normalement, il aurait reculé, renvoyé la balle de manière neutre au milieu, puis construit l’échange. Il voulait le faire, mais il n’était pas déter­miné à 100 %. Et cela a été complè­te­ment diffé­rent à Cincinnati. On voyait vrai­ment le nouveau Sascha prendre le dessus. Il était plus convaincu que le jeu agressif était bon. »