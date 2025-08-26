Dans le dernier épisode du podcast qu’elle anime avec Boris Becker, l’ex‐9e mondiale Andrea Petkovic a analysé l’évolution récente du jeu d’Alexander Zverev, opposé à Alejandro Tabilo au premier tour de l’US Open.
Sur les conseils de Toni et Rafael Nadal, lors de son passage au sein de leur académie à Majorque cet été, le numéro 3 mondial a décidé de jouer de manière plus agressive pour tenter d’aller remporter son premier titre en Grand Chelem tant attendu.
« À Toronto, on voyait deux Zverev sur le court, le nouveau et l’ancien, et ils se battaient l’un contre l’autre. On pouvait vraiment voir les étincelles, le jeu agressif. Son coup droit était une véritable fusée, et parfois, il volait comme une fusée directement dans la clôture, car le dernier doute de l’ancien Sascha était toujours présent sur le court. Dois‐je vraiment tenter le coup ou non ? Dois‐je vraiment monter au filet ou non ? Il n’aurait jamais fait cela il y a trois mois. Normalement, il aurait reculé, renvoyé la balle de manière neutre au milieu, puis construit l’échange. Il voulait le faire, mais il n’était pas déterminé à 100 %. Et cela a été complètement différent à Cincinnati. On voyait vraiment le nouveau Sascha prendre le dessus. Il était plus convaincu que le jeu agressif était bon. »
Publié le mardi 26 août 2025 à 19:08