Novak Djokovic semble se décider à disputer l’US Open. Le Serbe s’entraîne avec les balles du Grand Chelem new-yorkais, ce qui laisse penser qu’il sera bien dans la Big Apple. Interrogé par Glas Srpske et relayé par TennisHead, Nikola Pilic fait déjà du Serbe le grand favori pour le titre : « Oui Novak Djokovic sera le grand favori, mais ça ne veut pas dire qu’il va gagner le tournoi. Je ne sais pas si Novak a déjà décidé de jouer à New York. Il faut faire deux bonnes semaines, ne pas avoir de jour sans. Tout peut arriver, il n’y a aucune garantie. S’il peut s’entraîner tous les jours et qu’il a la possibilité de bien préparer les matchs, alors je lui conseille de disputer l’US Open. »

Le numéro 1 mondial a été titré à trois reprises à New York : en 2011, 2015 et 2018. Il a également été finaliste à cinq reprises (2007, 2010, 2012, 2013 et 2016).