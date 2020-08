Karolina Pliskova est une personne optimiste. Alors que de plus en plus de joueuses déclarent forfait pour l’US Open (du 31 août au 13 septembre), dont déjà trois du top 10 (Barty, Svitolina, Bertens), la Tchèque a bien l’intention de participer au Grand Chelem new-yorkais. Finaliste en 2016, la 3e mondial se dit peut-être que l’occasion est unique pour remporter un premier majeur. Quoiqu’il en soit, elle reste très tranquille sans céder au catastrophisme, le tout avec une petite pointe d’humour.

« J’ai décidé que je voulais jouer et cela ne devrait pas être un problème »

« Même si je continue de penser que la situation change chaque jour, personne ne sait ce qui va arriver, mais je crois vraiment que nous allons jouer. Le pire des cas serait qu’ils nous disent de repartir, a déclaré la Tchèque de 28 ans. J’ai décidé que je voulais jouer et cela ne devrait pas être un problème. Et vu que je suis assez fatiguée, j’ai hâte de fermer ma porte … et d’être seule dans ma chambre pendant 24 heures. » Optimiste et drôle.