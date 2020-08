Testé positif au COVID-19 et forfait pour l’US Open, Benoît Paire ne sera peut-être pas le seul joueur français à ne pas prendre part au dernier Grand Chelem de l’année. Plusieurs joueurs français présents à New-York et qui l’ont probablement côtoyé dont Richard Gasquet, Adrian Mannarino, Grégoire Barrere, Édouard Roger-Vasselin, et l’entraîneur Nicolas Copin, ont été placés à l’isolement dans leur hôtel en attendant le retour des autorités sanitaires.

