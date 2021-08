Au cours d’un bel article consacré au probable dernier Grand Chelem du Croate Ivo Karlovic, 42 ans, L’Équipe a notam­ment inter­rogé son ancien entraî­neur Petar Popovic. Selon lui, Ivo est tout simple­ment inéga­lable concer­nant la mise en jeu.

« Il a le meilleur service de tous les temps et un jeu ultra‐agressif. Il sert mieux qu’Opelka ou Isner. Ivo a un relâ­che­ment dingue au service. Il est capable de de servir 350 fois à l’en­traî­ne­ment sans exploser son épaule. Si tu es tendu, tu l’ex­ploses. Lui, c’est fluide et relâché. C’est un génie au service. Sa taille l’aide, évidem­ment, mais son relâ­che­ment et faible dépense d’énergie au niveau de l’épaule, c’est incroyable. Il aurait même pu être top 10, mais pour ça il aurait fallu qu’il soit capable de rester motivé douze mois de suite. Il avait toujours une période d’un ou deux fois de flottement. »