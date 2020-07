Le doute est très présent chez les joueurs quant à leur participation au prochain US Open. Hier, Benoit Paire estimait dire « non à l’US Open ». Les Australiens avaient également émis quelques incertitudes, on pense notamment à Nick Kyrgios. Au tour d’un autre Australien de donner son avis sur le Grand Chelem Américain et sur Roland Garros : Alexei Popyrin. « Avec la situation que nous vivons aux Etats-Unis, je ne veux pas aller à l’US Open 2020. Je voudrais rester en Europe avec ma famille, où je me sens en sécurité. De mon point de vue, il est dangereux de jouer des tournois maintenant et ce que Roland Garros propose en jouant avec un public dans les tribunes ne semble pas du tout sûr », a-t-il déclaré à TheWest après avoir participé à l’Ultimate Tennis Showdown.