Juan Martín del Potro s’y connaît en finales de l’US Open puisqu’il en a remporté une de ses deux disputée, face à Roger Federer en 2009.
Interrogé sur le plateau d’ESPN Argentina après la victoire d’Alexander Zverev, l’Argentin s’est dit particulièrement impressionné par le niveau de concentration affiché par l’Allemand tout au long de la rencontre. Il en a profité pour raconter une anecdote vécue lors de sa propre finale en 2009, qui rappelle forcément ce qui est arrivé à Zverev au moment de conclure. Selon Del Potro, le fait d’être presque déconnecté du score et uniquement concentré sur son jeu a finalement été l’une des grandes forces de l’Allemand.
« Je me souviens d’une anecdote : lors de la finale de 2009, je menais 5–2 et Roger Federer servait à 15–40. J’ai levé les yeux et j’ai vu écrit “Championship Point”. Automatiquement, je me suis retrouvé à égalité parce que j’avais commis l’énorme erreur de regarder l’écran. Je pense que ce que Zverev a très bien fait aujourd’hui, c’est justement de ne pas savoir, ou de ne pas vraiment réaliser, où il en était dans le score » a déclaré Juan Martin Del Potro.
Publié le lundi 14 septembre 2026 à 10:35