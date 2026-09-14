Juan Martín del Potro s’y connaît en finales de l’US Open puisqu’il en a remporté une de ses deux disputée, face à Roger Federer en 2009.

Interrogé sur le plateau d’ESPN Argentina après la victoire d’Alexander Zverev, l’Argentin s’est dit parti­cu­liè­re­ment impres­sionné par le niveau de concen­tra­tion affiché par l’Allemand tout au long de la rencontre. Il en a profité pour raconter une anec­dote vécue lors de sa propre finale en 2009, qui rappelle forcé­ment ce qui est arrivé à Zverev au moment de conclure. Selon Del Potro, le fait d’être presque décon­necté du score et unique­ment concentré sur son jeu a fina­le­ment été l’une des grandes forces de l’Allemand.

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🇦🇷 Del Potro analizó la final del #USOpen que tuvo a 🇩🇪 Zverev como gran campeón. 🏆



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« Je me souviens d’une anec­dote : lors de la finale de 2009, je menais 5–2 et Roger Federer servait à 15–40. J’ai levé les yeux et j’ai vu écrit “Championship Point”. Automatiquement, je me suis retrouvé à égalité parce que j’avais commis l’énorme erreur de regarder l’écran. Je pense que ce que Zverev a très bien fait aujourd’hui, c’est juste­ment de ne pas savoir, ou de ne pas vrai­ment réaliser, où il en était dans le score » a déclaré Juan Martin Del Potro.